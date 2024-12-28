Del Piero: “La Fiorentina? Quella è proprio la mia partita. Quel gol al volo non l’ha dimenticato nessuno”

Contro la Fiorentina ho giocato tante volte e qualche volta ho segnato

Alessandro Del Piero, ex calciatore della Juventus, ha parlato a La Gazzetta dello Sport di Juve-Fiorentina, i viola sono stati la sua vittima preferita: “È anche la mia partita. Contro la Fiorentina ho giocato tante volte e qualche volta ho segnato (sorride, ndr).

La prima volta però non si scorda mai: quel gol al volo, nella vittoria casalinga per 3-2 del 4 dicembre 1994, non lo ha dimenticato nessuno nonostante siano passati trent'anni, ricorda? Ma prima avevo segnato alla Fiorentina anche con la maglia del Padova, al torneo di Viareggio. E, sempre al Viareggio, contro i viola ho realizzato il gol del 3-2 su rigore nei tempi supplementari della finale che abbiamo vinto (il 16 febbraio 1994, ndr). Al di là di come l'ho segnato, quel gol ha avuto un peso specifico importante perché è arrivato in un match che ha cambiato il volto del nostro campionato.

La Fiorentina era terza, un punto dietro di noi che arrivavamo da un periodo positivo dopo una brutta sconfitta a Foggia. Quella rimonta in quindici minuti (da 0-2 a 3-2: le prime due reti bianconere furono firmate da Gianluca Vialli, ndr) ci ha fatto capire che potevamo vincere contro chiunque se avessimo messo in campo le nostre qualità. E così, alla fine, è stato (la squadra di Lippi ha conquistato lo scudetto 1994-95, ndr).

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