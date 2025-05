Del Piero: “Nella testa di Kean c’è la volontà di restare alla Fiorentina, in viola sta benissimo”

A Radio Bruno sono passate le dichiarazioni di Alessandro Del Piero in occasione dell’evento di presentazione del memorial Niccolò Galli riguardo alla Fiorentina: “La Fiorentina ha fatto sognare i suoi tifosi quest’anno, non è facile andare in Europa perché la concorrenza è tanta e ogni anno lo è sempre di più vuol dire che il nostro calcio cresce. In più è arrivata in una semifinale europea che non è mai scontato e può ancora raggiungere la Conference. Per me la stagione è positiva perché la Fiorentina non ha mai mollato e ha regalato gioie, poi il finale può aver lasciato un po’ di dispiacere ma il calcio è così.”

Su Kean: “Ha fatto un campionato stupendo, si è ripreso e ha mostrato quanto è forte, per me non se ne andrà credo che nella sua testa c’è l’idea di restare qui perchè è amato da tutti e sta benissimo. L’anno prossimo c’è il mondiale e se lo vuole giocare da titolare, deve continuare a giocare con regolarità.”

Su Fagioli: “Lo conosco bene e spero sia sereno, ha vissuto anni da montagne russe, ma mi auguro abbia risolto tutto perché ha un grande talento.”