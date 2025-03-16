Fagioli incalzato da Del Piero e Marocchi: "Non mi piace parlare del passato, penso al presente"

Il centrocampista viola intervistato a Sky da uno studio "bianconero" evita di rispondere sul suo passato perché vuole guardare avanti

Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport nel post gara rispondendo alle domande di ex Juve come Alessandro Del Piero e Giancarlo Marocchi:

"A Firenze mi sono trovato subito bene, devo ringraziare la famiglia viola, in campo cerco di dare tutto, stanno salendo condizione e rendimento. Una bella prestazione cosi come gli assist, ringrazio per i complimenti. La Juve da ex? Questo è un periodo complicato per loro ma io devo pensare alla Fiorentina., non mi piace parlare del passato sarebbe una mancanza di rispetto. Voglio pensare al presente"