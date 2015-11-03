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Notizie Marocchi Fiorentina

Marocchi duro: "Ma che gusto c'è ad andare sotto la curva a farti insultare? Basta, vai negli spogliatoi"

15 dicembre 2025 10:26

Marocchi elogia Pioli: "La Fiorentina è in ottime mani. È un allenatore che sa cambiare e vincere"

28 giugno 2025 17:49

Lite Gasperini-Marocchi a Sky: "Flop colpa delle tue parole". Risposta: "Non so tu che esperienza hai"

07 aprile 2025 00:06

Fagioli incalzato da Del Piero e Marocchi: "Non mi piace parlare del passato, penso al presente"

16 marzo 2025 20:54

Marocchi: "La Juve avrebbe dovuto vincere 3-1 o 4-1 contro la Fiorentina"

30 dicembre 2024 13:22

Marocchi sentenzia: "Coppa Italia? Se sei l'Inter non puoi perdere la finale contro la Fiorentina"

01 maggio 2023 19:40

Marocchi incredulo: "Fiorentina in vantaggio 3-0 senza mai tirare in porta..."

16 febbraio 2020 18:04

Marocchi: "Le parole di Commisso contro la Juventus fanno male al calcio. Ha ragione Nedved"

02 febbraio 2020 18:48

"Pezzella deve farsi gli affari suoi e non si deve permettere di criticare Cognigni. La società..."

08 aprile 2019 13:16

Marocchi e Caressa contro la Fiorentina, che figuraccia per Sky

30 aprile 2018 10:53

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