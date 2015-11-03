Notizie Marocchi Fiorentina

Marocchi duro: "Ma che gusto c'è ad andare sotto la curva a farti insultare? Basta, vai negli spogliatoi"
15 dicembre 2025 10:26
Marocchi elogia Pioli: "La Fiorentina è in ottime mani. È un allenatore che sa cambiare e vincere"
28 giugno 2025 17:49
Lite Gasperini-Marocchi a Sky: "Flop colpa delle tue parole". Risposta: "Non so tu che esperienza hai"
07 aprile 2025 00:06
Fagioli incalzato da Del Piero e Marocchi: "Non mi piace parlare del passato, penso al presente"
16 marzo 2025 20:54
Marocchi: "La Juve avrebbe dovuto vincere 3-1 o 4-1 contro la Fiorentina"
30 dicembre 2024 13:22
Marocchi sentenzia: "Coppa Italia? Se sei l'Inter non puoi perdere la finale contro la Fiorentina"
01 maggio 2023 19:40
Marocchi incredulo: "Fiorentina in vantaggio 3-0 senza mai tirare in porta..."
16 febbraio 2020 18:04
Marocchi: "Le parole di Commisso contro la Juventus fanno male al calcio. Ha ragione Nedved"
02 febbraio 2020 18:48
"Pezzella deve farsi gli affari suoi e non si deve permettere di criticare Cognigni. La società..."
08 aprile 2019 13:16
Marocchi e Caressa contro la Fiorentina, che figuraccia per Sky
30 aprile 2018 10:53
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