Marocchi e Caressa contro la Fiorentina, che figuraccia per Sky

Fabio Caressa direttore di Sky Sport, si era lasciato andare nei giorni scorsi a dichiarazione inopportuno sulla volontà di scansarsi della Fiorentina e dei suoi tifosi per sfavorire la rivale Juventu...

Fabio Caressa direttore di Sky Sport, si era lasciato andare nei giorni scorsi a dichiarazione inopportuno sulla volontà di scansarsi della Fiorentina e dei suoi tifosi per sfavorire la rivale Juventus. Anche Marocchi si era lasciato andare ad un'azzardata profezia: "La squadra di Pioli ha poco da opporre al Napoli di Sarri."

La squadra viola ha zittito i due commentatori sul campo, facendo fare una pessima figura alla emittente per la quale lavorano Marocchi e Caressa: Sky