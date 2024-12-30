Marocchi: "La Juve avrebbe dovuto vincere 3-1 o 4-1 contro la Fiorentina"

Marocchi non ha dubbi su come sarebbe dovuta finire Juve-Fiorentina

Giancarlo Marocchi, ex centrocampista della Juventus, commentatore di Sky, ha una sua teoria sulla partita che i bianconeri hanno pareggiato contro la Fiorentina: “Vlahovic fa discutere all’infinito, ma non lo toglierei mai dal campo, Gonzalez, che è entrato al suo posto, è un giocatore d’attacco ma sicuramente non una punta centrale. Quello che c’è stato di buono è stata la prestazione della Juve, in alcuni tratti ma una partita come questa, con così tante occasioni create non la puoi pareggiare. Sarebbe dovuta finire 3-1 o 4-1 per la Juventus e non 2-2".

https://www.labaroviola.com/che-caos-il-milan-venerdi-scorso-avevano-contatto-sarri-che-pero-ha-rifiutato-il-contratto-di-6-mesi/282712/