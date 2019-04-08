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"Pezzella deve farsi gli affari suoi e non si deve permettere di criticare Cognigni. La società..."

Giancarlo Marocchi, ex giocatore e commentatore Sky, ha aspramente criticato il capitano viola German Pezzella, il quale ha detto che la diatriba tra Pioli e la società ha danneggiato la squadra: “L’a...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 aprile 2019 13:16
"Pezzella deve farsi gli affari suoi e non si deve permettere di criticare Cognigni. La società..." - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Pezzella
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Giancarlo Marocchi, ex giocatore e commentatore Sky, ha aspramente criticato il capitano viola German Pezzella, il quale ha detto che la diatriba tra Pioli e la società ha danneggiato la squadra: “L’allenatore e i giocatori devono fare corsa a sé e Pezzella deve farsi gli affari suoi. Lo dico in modo brutale però a un certo punto è così, perché la società, e in questo caso Cognigni, ha diritto di fare le scelte che vuole e dire quello che pensa. Altrimenti abbiamo bisogno tutti di un triennale per giocare sereni? Non va bene. Diventa una bella scusa e tutti devono fare il massimo. ”

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