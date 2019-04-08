"Pezzella deve farsi gli affari suoi e non si deve permettere di criticare Cognigni. La società..."

Giancarlo Marocchi, ex giocatore e commentatore Sky, ha aspramente criticato il capitano viola German Pezzella, il quale ha detto che la diatriba tra Pioli e la società ha danneggiato la squadra: “L’a...

Giancarlo Marocchi, ex giocatore e commentatore Sky, ha aspramente criticato il capitano viola German Pezzella, il quale ha detto che la diatriba tra Pioli e la società ha danneggiato la squadra: “L’allenatore e i giocatori devono fare corsa a sé e Pezzella deve farsi gli affari suoi. Lo dico in modo brutale però a un certo punto è così, perché la società, e in questo caso Cognigni, ha diritto di fare le scelte che vuole e dire quello che pensa. Altrimenti abbiamo bisogno tutti di un triennale per giocare sereni? Non va bene. Diventa una bella scusa e tutti devono fare il massimo. ”