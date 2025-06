Marocchi elogia Pioli: “La Fiorentina è in ottime mani. È un allenatore che sa cambiare e vincere”

Durante la trasmissione Sky Calciomercato – L’Originale, l’ex centrocampista di Juventus e Bologna, Giancarlo Marocchi, ha commentato positivamente la decisione della Fiorentina di affidare la guida tecnica a Stefano Pioli:

“Su Pioli non si può che essere soddisfatti. È un allenatore poliedrico: all’inizio puntava molto sul pressing e giocare in verticale. Poi ha dimostrato di saper giocare un calcio differente, vincendo lo scudetto col Milan con una squadra che divertiva. Aver vinto un campionato non è roba da poco: per la Fiorentina è sicuramente in ottime mani”.