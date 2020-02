Dagli studi Sky commentano la vittoria esterna della Fiorentina. Queste le parole dell’opinionista ex giocatore Giancarlo Marocchi:

“Se fossi un tifoso della Sampdoria oggi impazzirei… la Fiorentina era in vantaggio 3-0 senza aver tirato mai in porta. Dopo in dieci contro dieci ha legittimato la vittoria”