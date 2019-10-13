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Baggio: "Lunedì guarderò Brescia-Fiorentina. Chiesa? È un calciatore fenomenale. Tonali..."

Queste le parole di Roberto Baggio al Festival dello Sport: "Penso proprio che lunedì guarderò Brescia-Fiorentina. Federico Chiesa è un calciatore fenomenale così come Sandro Tonali".

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 ottobre 2019 17:50
Baggio: "Lunedì guarderò Brescia-Fiorentina. Chiesa? È un calciatore fenomenale. Tonali..." -
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Queste le parole di Roberto Baggio al Festival dello Sport: "Penso proprio che lunedì guarderò Brescia-Fiorentina. Federico Chiesa è un calciatore fenomenale così come Sandro Tonali".

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