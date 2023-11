Cecchi Gori: “Cessione Baggio? Non ho potuto fare nulla. Mi manca lo scudetto del 1999. Bravo ad acquistare Bati”

Vittorio Cecchi Gori, ex presidente della Fiorentina ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport: “Cessione Baggio alla Juve? Facemmo di tutto per bloccare la trattativa, ma non c’era più niente da fare. Ormai era un giocatore della Juve. Ma mi manca lo scudetto del ’99, quello mi è proprio rimasto qui. Eravamo comodamente avanti, poi Edmundo è tornato in Brasile, Batistuta si è fatto male, ci sono stati un paio di arbitraggi discutibili e lo abbiamo perso. A proposito, l’acquisto di Batistuta a pochi soldi resta una mia prodezza personale, sono stato bravo. E lo sono stato anche a non venderlo, quando la pressione era tanta. Da lì si è ricostruita una grande squadra. Credo di aver fatto un bel lavoro, anche se forse sono stato un po’ troppo tifoso come presidente.

Sulla nostra uscita di scena? La cosa strana è che nessuno abbia mai voluto scoprire davvero che cosa mi abbiano fatto, ma lasciamo stare. Diciamo che ormai c’è la prescrizione”.

LEGGI ANCHE, I GRUPPI ORGANIZZATI DELLA CURVA FIESOLE NON ENTRERANNO ALLO STADIO PER FIORENTINA-JUVENTUS. IL COMUNICATO