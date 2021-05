Baggio: “Alla Fiorentina per 2 anni mai giocato, tifosi mi hanno aspettato. Sempre grato a Firenze”

La leggenda del calcio italiano in conferenza per presentare il documentario “Il Divin Codino” a lui dedicato, in uscita mercoledì 26 maggio su Netflix: “Quel rigore sbagliato contro il Brasile me lo porterò dietro per sempre”

Esce mercoledì 26 maggio, su Netflix, il documentario “Il Divin Codino” dedicato a Roberto Baggio. Per presentarlo, la leggenda del calcio italiano ha parlato in conferenza stampa. Inevitabile affrontare il discorso del rigore sbagliato contro il Brasile: “Il discorso non andrà mai archiviato, me lo porterò dentro per sempre. Era il sogno della mia vita calcistica e allo stesso tempo un qualcosa che, per come è andata a finire, non posso mettere da parte. Perché a Massaro e Baresi non dicono mai nulla? Diciamo che io ho dato il colpo finale. L’ho vissuta malissimo, perché dopo aver sognato per milioni di notti di realizzare questo sogno, poi non ci sono riuscito. In ogni caso, nella vita non conta il risultato finale, ma l’impegno che hai messo per raggiungerlo. Sapere di aver dato tutto quello che puoi dare per provare a centrare il tuo obiettivo: è questa la cosa importante per me, la filosofia che mi ha sempre accompagnato”.

Si parla poi del suo approdo alla Fiorentina: “Sono arrivato a Firenze nell’85 e per due anni non ho mai giocato per infortunio. La gente però mi ha aspettato e mi voleva bene lo stesso. È un qualcosa che non ho mai dimenticato. Io non dimentico mai niente di quello che mi è successo. Sarò sempre grato a tutti i tifosi che mi hanno voluto bene e hanno fatto tanti gesti bellissimi nei miei confronti“. Nel corso del documentario vengono approfondite tre fasi della carriera di Baggio, quelle nella Fiorentina, in Nazionale e al Brescia: “Sono stati tre capitoli importantissimi della mia vita, però io non voglio dimenticare le altre squadre con le quali ho avuto l’onore e il piacere di giocare. Si è dovuto tagliare una parte importante di quella che è stata la mia carriera“. Lo riporta il Corriere dello Sport.

