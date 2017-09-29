Baggio: "A Firenze ho lasciato un pezzo di cuore. Naturale raccogliere quella sciarpa. Tifosi viola perfetti"
Il mio gol più bello? L'ho segnato con la maglia della Fiorentina. Sempre grato al popolo viola" così Roberto Baggio si racconta
Roberto Baggio ha parlato alla pagina Facebook, Serie A Operazione Nostalgia, queste le sue parole sulla Fiorentina:
Cosa ti ha spinto a raccogliere la sciarpa nella tua gara di ritorno a Firenze?
E’ stato un gesto puramente istintivo. In tutte le squadre nelle quali ho giocato, ho lasciato un pezzo di cuore ed a Firenze in particolar modo mi hanno aspettato dopo i tanti infortuni e dato tantissimo amore in maniera del tutto incondizionata. Nel momento in cui fui sostituito, un tifoso gettò la sciarpa in campo ed è stato abbastanza naturale raccoglierla e metterla al collo. Nella mia carriera ho sempre ragionato con la mia testa ed anche quell’episodio non fa eccezione.
Qual è stato il tuo goal più bello?
Tra quelli che preferisco c’è sicuramente il goal contro il Napoli (stagione 1989/90). Ricordo che dopo aver saltato i primi due giocatori mi sembrò abbastanza naturale proseguire la mia corsa ed andare in porta da solo.