Queste le parole rilasciate a Radio Bruno da Marani, giornalista di Sky Sport autore di “1990, Il Caso Baggio”:”La storia più interessante di Baggio sono i cinque anni trascorsi a Firenze compresa la separazione. Sulla sua pelle ci sono stati immensi interessi politici che hanno stravolto poi la sua carriera. La sua conferenza stampa nell’Hotel Fini a Modena il 18 maggio è stata dimenticata, contemporaneamente in Piazza Savonarola a Firenze succedeva di tutto, lì Roberto diceva di aver fatto tutto il possibile per restare in viola. Con Baggio è iniziata l’era dei maxi capitali, adesso è una cosa scontata il fatto che se un calciatore si afferma in un piccolo club, dopo poche stagioni sarà in una grande squadra, prima invece esistevano le bandiere come Antognoni e Bulgarelli”.