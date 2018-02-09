Fuser: "Fiorentina-Juventus come un derby. Berna come Baggio? Non hanno lo stesso peso"

Diego Fuser è intervenuto ai microfoni di RMC Sport.Diego Fuser. Come si vive in città la rivalità con la Juventus. Che ti aspetti per il ritorno di Bernardeschi?“E’ come un derby per i tifosi della v...

Diego Fuser è intervenuto ai microfoni di RMC Sport.

Diego Fuser. Come si vive in città la rivalità con la Juventus. Che ti aspetti per il ritorno di Bernardeschi?

“E’ come un derby per i tifosi della viola. Quando c’ero io ci fu il passaggio contestato di Baggio. Battere la Juve era una festa per tutti. Probabilmente Baggio era molto più famoso, uno dei più forti in Italia, quindi quel passaggio fu più traumatico. Bernardeschi ha fatto bene ma non ha avuto il peso di Baggio. Non credo che i tifosi facciano cose particolari. O almeno lo spero”.

Corsa scudetto Napoli-Juve, come finisce? “

"Spero bene per il Napoli, siamo quasi stufi di vedere la Juve che vince, meritatamente”.

Che idea ti sei fatto sulla stagione del Milan e su Gattuso?

“E’ in una fase di confusione, anche dal punto di vista societario. Spero per i tifosi che trovino un proprietario che si dedichi solo al Milan come Berlusconi. Perché la presenza di una società un giocatore la sente. Gattuso sta facendo molto bene, ha subito cercato di creare un gruppo che ha rispetto reciproco. La costruzione di un gruppo poi è fondamentale”.

Napoli-Lazio, che partita sarà?

“E’ sempre stata sfida molto calda, la squadra di Sarri deve stare molto attenta perché trova una squadra di alto livello".