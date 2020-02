L’ex vicepresidente della Juventus al tempo della cessione di Roberto Baggio dalla Fiorentina alla Juventus, Luca Cordero di Montezemolo, ha parlato a Sky Sport della firma di Baggio con la Juve nel 90. Queste le sue parole: “Quando Baggio firmò il contratto proprio nel mio ufficio a Roma, accompagnato da Caliendo, dopo aver giocato la finale di Coppa Uefa proprio contro la Juventus, vi devo dire la verità, Roberto lo fece senza grande entusiasmo, ma consapevole che era uno step fondamentale per la sua crescita. Caliendo gli aveva già fatto uno shampoo”. Nel documentario anche il retroscena di un accordo tra Agnelli e Berlusconi per il lascia passare rossonero, in cambio di favori fuori dal calcio del numero uno bianconero nei confronti di Berlusconi per avere il campione della Fiorentina a Torino. Ecco uno dei passaggi più emozionanti del documentario sul passaggio di Baggio dalla Fiorentina alla Juventus