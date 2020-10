D. Niccolini: “Ricordo quando Baggio veniva a casa mia. Domenica per me è una gara molto speciale”

“Mio babbo – ha detto Daniel Niccolini, secondo di Vincenzo Italiano allo Spezia, fiorentino di nascita e grande tifoso della Fiorentina al Corriere Fiorentino – mi ha sempre portato ai campini a vedere gli allenamenti facendomi conoscere tutti, a partire da Antognoni. E poi ricordo con una felicità pazzesca quando Baggio veniva a casa nostra. Veniva spesso e io lo vedevo come un supereroe. Mi chiamo Daniel in onore di Passarella. Mio padre Maurizio, ancora oggi responsabile scounting della Fiorentina, di lui si parla poco. La partita di domenica? Una partita speciale. Quando vedo quei colori per me è come essere a casa. Però noi vogliamo rimanere in A, quindi dobbiamo fare un grande campionato. Spero che la Fiorentina possa vincere tutte le partite, tranne le due contro di noi”.

LEGGI ANCHE, PEZZELLA PER ASTORI: “INDOSSARE QUESTA FASCIA IN TUO RICORDO PER ME È MOLTO SPECIALE”