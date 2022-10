I migliori calciatori italiani di tutti i tempi

L’Italia del calcio è senza dubbio una terra di talenti senza tempo, giocatori che hanno fatto la storia facendo emozionare grandi e piccini in tutte le epoche. Da Gianni Rivera a Gigi Riva fino a Pippo Inzaghi e Paolo Maldini. Scopriamo le carriere più brillanti della storia del nostro calcio.

H2. Una storia infinita…

L’Italia ha sempre espresso forse il più bel calcio a livello nazionale ed internazionale. Non a caso ha regalato al calcio ed ai tifosi di tutto il mondo talenti del calibro di Roberto Baggio, Gigi Riva, Paolo Maldini, Gianluigi Buffon, Gianni Rivera molti altri che sono incisi nella storia del gioco che forse più di tutti appassiona grandi e piccini. Una passione che sembra trasmettersi di padre in figlio e quindi non finire mai anche perché nel corso di un secolo e più di storia sono veramente moltissimi i calciatori che hanno fatto breccia nel cuore dei loro tifosi. Ma come si entra negli annales dei più ricordati della storia? Beh sicuramente non solo segnando tantissimi gol che pure sono importanti ma anche vivendo da campione dentro e fuori dal campo. Il bel gioco, il fair play, il gioco pulito e molto altro rendono i giocatori forti degli esempi da seguire e da ammirare anche oltre la loro carriera calcistica.

H2. Chi sono i migliori calciatori italiani.

Tra i migliori calciatori di tutti i tempi sicuramente la menzione più importante va a Gianni Rivera che ha rivoluzionato il centrocampo nel mondo, imponendosi come uno tra i giocatori più forti e memorabili di sempre. Tra le fila del Milan dal 1960 al 1979 ha vinto tre scudetti, due Coppe dei Campioni e non contento nel 1969 ha conquistato il pallone d’oro. Non si è risparmiato neanche con la nazionale e con gli azzurri ha vinto l’Europeo del 1968. Non da meno Giuseppe Meazza a cui è stato intitolato lo stadio dove attualmente giocano Inter e Milan. Una menzione che viene da fuori dai suoi 217 gol in serie A e due mondiali vinti. Come non menzionare Paolo Maldini forse il difensore più forte del mondo fedele ai colori del Milan dal 1984 al 2009, tutta una vita che gli è valsa la vittoria di 5 Coppe dei Campioni ed altri 21 trofei di cui 7 scudetti. Un amore che non si è mai spento al punto che ora ha scelto la dirigenza rossonera per continuare la sua carriera anche dall’altro lato del campo. Un altro storico campione da menzionare è Francesco Totti anche lui un’altra bandiera però dai colori giallorossi. Tra gli 11 della Roma si è distinto con 307 gol stabilendo il record di miglior marcatore della Roma di sempre. Alex del Piero nelle fila della Juventus che ha giocato con i bianconeri fino al 2012, da capitano e numero 10. Ha svolto diversi ruoli in attacco inventandosi anche un modo tutto particolare di segnare (il gol alla Del Piero) calciando dal vertice sinistro dell’area di rigore verso l’incrocio dei pali opposto.

H2. Quelle bandiere che stanno scomparendo.

Oggi il calcio è radicalmente cambiato ed è sempre più difficile trovare giocatori che restano legati alla loro squadra per tutta la carriera. Questo, nonostante la rabbia inziale dei tifosi, non è sempre un male perché permette ai più giovani soprattutto, di crescere con altre realtà e confrontarsi anche con modi diversi di intendere il calcio. Un caso eclatante degli ultimi anni è stato il caso di Gigi Donnarumma che dopo aver militato da giovanissimo nel Milan, ha deciso di aderire al progetto del Paris Saint-Germain. Questo non solo per un lauto ingaggio ma soprattutto per l’occasione di giocare in un grande club che lo avrebbe messo subito in azione su campi europei più importanti di quelli che poteva offrirgli all’epoca il Milan. Certo, rimanendo in Italia sarebbe stato destinato a diventare la bandiera dei diavoli ma nulla esclude che non possa diventare quella della nazionale che confida moltissimo nelle sue eccellenti capacità tra i pali.

H2. Storie intramontabili e nuove stelle del calcio.

Il calcio merita di essere annoverato come lo sport più seguito di tutti i tempi. Grazie al calcio è stato possibile conoscere delle storie di campioni che, senza i riflettori che questo sport punta sui calciatori, non sarebbero mai state conosciute. L’Italia ha messo sul libro di storia del calcio alcuni tra i più grandi calciatori di ogni tempo, delle vere e proprie bandiere che hanno iniziato e finito, molto spesso, la loro carriera vestendo gli stessi colori. Li hanno onorati, serviti, innalzati al cielo facendoli diventare un vero e proprio sogno per grandi e piccini. Al calcio i tifosi devono tutto e oggi ci si aspetta dall’Italia che sia in grado di continuare a scrivere nuove storie leggendarie con nuovi e giovani protagonisti che nulla avranno da invidiare a tutti gli altri.