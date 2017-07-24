Baggio: "Borja Valero come me, io saro sempre grato a Firenze. Quando ero infortunato..."

Quello che hanno fatto i tifosi della Fiorentina per me io non lo dimenticherò" così Roberto Baggio al Corriere della Sera

Roberto Baggio ha parlato di Fiorentina in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, queste le sue parole:

“Nei confronti di Firenze avevo e avrò sempre un grande senso di gratitudine, per i due anni di stop dopo il mio primo infortunio al ginocchio. Non avevo mai giocato e la gente mi stava vicino, mi dimostrava il suo affetto, mi stimolava a non mollare, mi diceva che mi avrebbero aspettato. Sono cose che io non dimentico. Credo che a Borja Valero sia successo qualcosa di simile”.