Baggio: "Borja Valero come me, io saro sempre grato a Firenze. Quando ero infortunato..."
Quello che hanno fatto i tifosi della Fiorentina per me io non lo dimenticherò" così Roberto Baggio al Corriere della Sera
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 09:20
Roberto Baggio ha parlato di Fiorentina in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, queste le sue parole:
“Nei confronti di Firenze avevo e avrò sempre un grande senso di gratitudine, per i due anni di stop dopo il mio primo infortunio al ginocchio. Non avevo mai giocato e la gente mi stava vicino, mi dimostrava il suo affetto, mi stimolava a non mollare, mi diceva che mi avrebbero aspettato. Sono cose che io non dimentico. Credo che a Borja Valero sia successo qualcosa di simile”.