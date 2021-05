Baggio: “Obbligato a lasciare Firenze, Milano e Torino? Non avevo capito un ca**o”

Oggi, Roberto Baggio ha parlato al Corriere dello Sport, il 26 maggio, esattamente trent’anni dopo Netflix trasmetterà “Il Divin Codino”: Robibaggio diventa un film.

Oltre agli ostacoli fisici hai dovuto superare quelli di natura umana, tattica e societaria. Sei stato obbligato a lasciare Firenze, Torino, Milano. E ti è stato negato anche il Mondiale nel tuo Giappone. E ti è stato negato anche il Mondiale nel tuo Giappone.

“Mi inviti a una riflessione. C’è un aspetto che viene spesso trascurato, e non parlo soltanto dei miei casi. Succede che ti ritrovi in mezzo a mari in burrasca e hai soltanto venti, venitrè, ventisei anni. Pensi di aver capito delle cose e solo in seguito ti rendi conto che non avevi capito un cazzo”.

