Tacconi: "Una volta Totó tirò un pugno a Baggio nello spogliatoio, che tempi"

L'ex portiere bianconero ha parlato del suo amico scomparso ieri a causa di un grave tumore e ha lasciato un ricordo

A La Stampa l'ex portiere bianconero Stefano Tacconi ha lasciato un ricordo del suo compagno di squadra Salvatore Schillaci, scomparso ieri a Palermo all'età di 59 anni. In particolare, ha voluto parlare di un episodio accaduto nello spogliatoio con Baggio recentemente arrivato dalla Fiorentina: "Totó era nervoso, era molto agitato perché non stava passando un periodo facile. Mi ricordo che Baggio lo vide e gli si avvicinò per scherzare, iniziò a tirargli dei "pugnetti" sul giornale che stava leggendo. Ad un certo punto Schillaci si è alzato e gli ha tirato un pugno, mi ricordo che arrivò Boniperti e multò tutti."

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