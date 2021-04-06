Fuser: "Fiorentina-Juventus mai dimenticata. Il rigore non tirato da Baggio? Pensavo lo tirasse lui"

Il giocatore che il 6 aprile del 1991 decise la partita più sentita a Firenze, ricorda Il rigore sbagliato e le sue emozioni

L'ex viola Diego Fuser, autore del gol vittoria contro la Juventus del 6 aprile 1991, ha parlato a Lady Radio ricordando il ritorno Baggio a Firenze.

Fiorentina-Juventus? Non lo posso dimenticare, vincemmo con un mio gol. Ricordo i tifosi che dopo la partita mi aspettarono per ringraziarmi. La settimana prima della partita fu particolare anche per il primo ritorno di Baggio, l’arrivo della Juve era molto sentito. Non era un derby ma qualcosa di più importante.

Il rigore non tirato da Baggio? Pensavo che lo tirasse lui ma poi si incaricò De Agostini.

Fiorentina attuale? È un’annata travagliata, sicuramente anche i vari infortuni di Ribery hanno influito. Mi auguro che la Fiorentina possa tornare ai livelli degli ultimi anni.

Commisso? Si contornerà di persone competenti per ambientarsi al meglio nel calcio italiano.

Vlahovic? Quando sei giovane devi fare esperienza, bisogna credere nei ragazzi e farli giocare. Serve solo un pò di pazienza.

Manchester United in vantaggio per il difensore

https://www.labaroviola.com/milenkovic-la-dirigenza-rassegnata-a-perdere-il-difensore-manchester-united-in-pole-position/135690/