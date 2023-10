Baggio applaude: “La Fiorentina si muove benissimo, Italiano sta facendo un grande lavoro”

Al Festival dello Sport ha parlato l’ex giocatore della Fiorentina Roberto Baggio. Queste le sue parole anche sulla Fiorentina: “Ho un’invidia per chi gioca… Fiorentina? Si muove bene, Italiano sta facendo un gran lavoro, complimenti. L’anno scorso mi piaceva il Napoli, aveva qualcosa in più. Ora speriamo che Spalletti possa lavorare in pace e che ci faccia vedere lo stesso calcio anche in Nazionale. L’Italia è sempre rimasta al vertice. Penso che chi ha conquistato l’Europeo debba andare al Mondiale di diritto, così come credo che il Var sia positivo perché ridà credibilità al calcio”.

