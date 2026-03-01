Mattei shock: “Udinese nettamente più forte della Fiorentina. Zaniolo è alla pari di Roberto Baggio”

La Fiorentina non dovrebbe incutere timore all’Udinese, perché non è superiore ai bianconeri, che hanno le carte in regola per tornare al successo. È questa l’opinione del doppio ex Luca Mattei, espressa in un’intervista a Il Gazzettino.

Le sue parole: “Seguo con particolare interesse le gare in cui sono impegnate Udinese, Fiorentina e Como, i miei tre ‘amori’ calcistici, Per quanto concerne l’Udinese, mi sembra che il suo cammino sia da considerare buono, quasi sempre è rimasta nella parte sinistra della classifica, ha offerto anche calcio di qualità, poi ha avuto un calo a mio avviso mentale che ha provocato tre sconfitte di seguito. Un rilassamento che in A non ti puoi permettere, ma credo si tratti di una flessione temporanea, già contro la Fiorentina si dovrebbe vedere un’altra squadra in grado di fare punti“.

Aggiunge: “Sicuramente il problema accusato al ginocchio da Zaniolo, che nell’Udinese è atleta in grado di fare la differenza come fece Roberto Baggio nella Fiorentina, ha creato qualche problema, perché questo giocatore ha i colpi del fuoriclasse, ha fisico, ha tecnica, se poi aggiungiamo che Davis si è fermato per un problema muscolare mentre era al top della condizione generale, ecco che ci sono altri elementi per spiegare le tre sconfitte di seguito”.

“Lunedì vedrete che l’Udinese migliorerà il proprio rendimento, la sua fisicità, oltre che la sua tecnica, possono mettere in seria difficoltà i viola, a parte il fatto che Runjaic, che reputo un ottimo allenatore, troverà le soluzioni migliori per permettere ai suoi di imporre il proprio gioco anche perché Zaniolo sta recuperando una buona condizione e poi sarà nuovamente disponibile Davis anche se, come leggo, dovrebbe partire dalla panchina”.

Su Kean: “È sottinteso che servirà la concentrazione e l’attenzione ottimali, la Fiorentina è forte davanti, bisognerà fare particolare attenzione soprattutto a Kean che se sta bene non è inferiore ad alcun bomber della Serie A. La gara sarà intensa, potrebbe anche risultare interessante dal punto di punto di vista tecnico perché entrambe privilegiano il gioco dato che dispongono di elementi di valore”.