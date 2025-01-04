Di Chiara: “Gol di Baggio al San Paolo? Sapevo che sarebbe andato in porta. Era un leader tecnico” 

Aveva già fatto un'azione simile contro il Milan di Sacchi a San Siro

Alberto Di Chiara, l’ex Fiorentina ha ricordato il gol segnato da Roberto Baggio allo stadio San Paolo il 17 settembre 1989: “Quando prese palla a metà campo, pensai che sarebbe andato in porta. Aveva già fatto un'azione simile contro il Milan di Sacchi a San Siro. Lui sapeva prendere il tempo agli avversari caracollando verso l'area. Ho vissuto l'inizio della carriera di Baggio, la sua crescita costante a livello tecnico e di fiducia. La rete al San Paolo fu un altro punto esclamativo, soprattutto se consideriamo il contesto e gli avversari.

Qual era la sua bellezza? La sua capacità di essere un leader tecnico. Aveva grande responsabilità e nello spogliatoio non era riservato come appare fuori. Poi gli davi la palla ed eri tranquillo. Stare sullo campo con Baggio e Maradona fu qualcosa di speciale. Robi era mio compagno e avevo la fortuna di vivere con lui la quotidianità. Diego era il mito vivente, un personaggio come quelli dei fumetti, come Topolino: non sai nemmeno se esiste davvero. Quel giorno appena entrato sbagliò un rigore, ma Diego girò la partita con la sola presenza. E, infatti, il Napoli riuscì a vincere 3-2”.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-in-estate-si-parlera-tanto-di-kean-ha-una-clausola-da-52-milioni-permette-a-chiunque-di-investirci/283343/