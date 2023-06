Baggio rivela: “A Firenze pensavo di smettere dopo l’operazione a 18 anni. Poi la mattina ci ripensavo”

Durante l’intervista concessa a Esquire, Roberto Baggio ha così parlato dei suoi inizi di carriera: “A 18 anni, a Firenze, dopo l’intervento ho pensato di smettere. Mi dicevano “forza ancora 15 giorni e torni in squadra. Poi passavano 15 giorni e mi dicevano, dai ancora due settimane. Ogni notte decidevo di smettere, il mattino dopo mi svegliavo e tornavo ad allenarmi. Così sono passati due anni. Il gol più bello lo segnai in Coppa Italia con la Fiorentina, a Licata, saltando due volte il portiere e un paio di avversari, tutto in pochissimo spazio, al limite dell’area piccola. Segno e mi vengono ad abbracciare i compagni, ma tutto lo stadio applaude. Torniamo a metà campo e continuano ad applaudire, tutti i tifosi, il sindaco, una cosa pazzesca. Hanno applaudito forse un minuto e mezzo senza fermarsi, io quasi non capivo”.

REGRAGUI RIVELA: “AMRABAT PRESTO FIRMERÀ PER UN NUOVO CLUB”