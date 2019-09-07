Vieri: "Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina e dopo otto anni..."

L'ex attaccante viola Christian Vieri ha parlato del suo idolo Baggio a Marca Tv."Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina. Andavo sempre da Prato a Firenze per vederlo. E dopo 8...

A cura di Redazione Labaroviola 07 settembre 2019 15:21

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