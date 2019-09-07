Labaro Viola

Vieri: "Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina e dopo otto anni..."

L'ex attaccante viola Christian Vieri ha parlato del suo idolo Baggio a Marca Tv."Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina. Andavo sempre da Prato a Firenze per vederlo. E dopo 8...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 settembre 2019 15:21
Vieri: "Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina e dopo otto anni..." -
News
Baggio
Nazionale
Vieri Fiorentina
Condividi

L'ex attaccante viola Christian Vieri ha parlato del suo idolo Baggio a Marca Tv.

"Il mio idolo? Sono cresciuto guardando Baggio alla Fiorentina. Andavo sempre da Prato a Firenze per vederlo. E dopo 8 anni ho giocato con lui al Mondiale".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok