Roberto Baggio ieri ha compiuto 53 anni. Per l’occasione il giornalista di Sky Sport Matteo Marani ha realizzato una bella inchiesta sullo scontro tra centinaia di tifosi e forze dell’ordine avvenuto in seguito al trasferimento del Divin Codino dalla Fiorentina alla Juventus. Possiamo dire che c’è un prima e dopo il 18 maggio 1990 per la storia della Fiorentina. “1990, Il caso Baggio” è un docufilm che andrà in onda venerdì 21 febbraio alle 19.15 e alle 23.30 su Sky Sport Serie A e alle 22.15 su Sky Sport Uno.