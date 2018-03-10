Diamanti segna con il Perugia e scoppia a piangere. Gol dedicato ad Astori...

Primo gol con la maglia del Perugia per Alessandro Diamanti. L’ex viola, da poco in forza agli umbri, ha segnato su rigore il 2-0 contro il Foggia, ma non ha esultato, nonostante mancasse da quasi un...

Primo gol con la maglia del Perugia per Alessandro Diamanti. L’ex viola, da poco in forza agli umbri, ha segnato su rigore il 2-0 contro il Foggia, ma non ha esultato, nonostante mancasse da quasi un anno l’appuntamento con la rete. Il motivo? Il fantasista di Prato ha voluto così ricordare il suo amico e compagno di nazionale Davide Astori, scoppiando in lacrime e travolto dagli abbracci dei compagni di squadra.