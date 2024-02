Anche Diamanti estasiato dal Viola Park: “Fotonico, enorme, esagerato. Complimenti, niente da dire”

Ieri al Viola Park c’è stato un ospite speciale. Si tratta di Alessandro Diamanti, ex calciatore – tra le altre – della Fiorentina. ora impegnato in Italia con i suoi ragazzi del Melbourne City. Dopo le foto di rito con il direttore Joe Barone, oggi Alino ha così detto la sua sul centro sportivo viola tramite il suo profilo Instagram: “In tanti mi avete chiesto del Viola Park. Veramente, complimenti. Niente da dire, in tantissimi mi avevano detto che era bellissimo, ma dal vivo complimenti. Senza se e senza ma, complimenti”.

VANESSA LEONARDI ANALIZZA: “BELOTTI PUÒ ESSERE UN LEADER IN ASSENZA DI ARTHUR, NICO E BONAVENTURA”