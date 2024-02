Diamanti: “Cara Fiorentina, pigliamo sto centravanti forte. Andrò a scroccare un pranzo al Viola Park”

Nel corso della sua intervista (LEGGI QUI L’INTERVENTO INTEGRALE), Alino Diamanti ha parlato anche della Fiorentina attuale, partendo da Italiano e finendo anche sul Viola Park, che ancora non ha avuto il piacere di vedere: “Ho detto a Pradè che voglio andare al Viola Park, appena posso ci vado, sia perchè voglio tornare a salutare chi conosco e siamo perchè sono molto curioso, me ne hanno parlato bene, vado a scroccargli un pranzo. Italiano non lo conosco di persona, non ho visto tantissime partite, ma sicuramente sta facendo bene, gli manca il centravanti, pigliamo sto centravanti. Magari Belotti potrebbe cambiare l’annata della Fiorentina, se sta bene può fare dei gol”