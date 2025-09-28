Diamanti elogia Pioli: "Mi ha capito più di tutti, mi sono divertito con lui. Davanti mi lasciava libero"
Intervistato dalla Gazzetta Dello Sport l'ex calciatore della Fiorentina Alino Diamanti ha parlato anche dell'attuale allenatore viola Stefano Pioli, queste le sue parole:Chi mi ha capito di più? Biso...
Intervistato dalla Gazzetta Dello Sport l'ex calciatore della Fiorentina Alino Diamanti ha parlato anche dell'attuale allenatore viola Stefano Pioli, queste le sue parole:
Chi mi ha capito di più? Bisoli e Pioli. Bisoli mi disse: 'Se non arrivi in Serie A, vuol dire che ho sbagliato io. Sei troppo forte'. E’ stato il primo a crederci sul serio. Con lui in C prendevo tante di quelle botte che non ha idea. Non c’erano né telecamere né tutele. Io pesavo 60 chili, andavo a contrasto con chi ne aveva 90 senza paura. Un altro con cui mi sono divertito è stato Pioli a Bologna. Davanti eravamo io e Gila Il mister mi chiedeva di fare la fase difensiva ma poi mi lasciava libero di giocatore come sapevo. Penso di avergli dato tanto.