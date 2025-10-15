Diamanti stila la sua top 11: "Pioli è senza dubbio il miglior allenatore che abbia mai avuto"
L'ex Viola Alino Diamanti stila la sua top 11 di compagni di squadra, con tanta Fiorentina tra le sue scelte
Alessandro Diamanti, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a SportWeek, stilando la sua top 11 di giocatori con cui ha condiviso una maglia. Tra gli ex viola citati troviamo, in difesa, Gonzalo Rodriguez e Federico Balzaretti, a centrocampo, David Pizarro e, accanto a lui, Borja Valero, Gilardino, come punta centrale, e infine, a sorpresa, Panagiotis Kone, giocatore conosciuto per le sue rovesciate e che vestì la maglia viola per sei mesi nella stagione 2015/16 esordendo per 8 minuti nel derby con l'Empoli perso 2-0. In panchina, spazio per un altro nome viola, ovvero l'attuale allenatore gigliato Stefano Pioli, con il quale l'attaccante italiano condivise tante stagioni a Bologna.
Ecco la formazione completa:
Portiere: Jean-Francois Gillet.
Difensori: Federico Balzaretti; Gonzalo Rodriguez; Galante.
Centrocampisti: Antonio Candreva; David Pizarro; Borja Valero; Panagiotis Kone.
Attaccanti: Gaston Ramirez: Alberto Gilardino; Elkeson.
Allenatore: Stefano Pioli.