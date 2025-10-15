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Diamanti stila la sua top 11: "Pioli è senza dubbio il miglior allenatore che abbia mai avuto"

L'ex Viola Alino Diamanti stila la sua top 11 di compagni di squadra, con tanta Fiorentina tra le sue scelte

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 ottobre 2025 14:43
Diamanti stila la sua top 11: "Pioli è senza dubbio il miglior allenatore che abbia mai avuto" -
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Alessandro Diamanti, ex attaccante della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a SportWeek, stilando la sua top 11 di giocatori con cui ha condiviso una maglia. Tra gli ex viola citati troviamo, in difesa, Gonzalo Rodriguez e Federico Balzaretti, a centrocampo, David Pizarro e, accanto a lui, Borja Valero, Gilardino, come punta centrale, e infine, a sorpresa, Panagiotis Kone, giocatore conosciuto per le sue rovesciate e che vestì la maglia viola per sei mesi nella stagione 2015/16 esordendo per 8 minuti nel derby con l'Empoli perso 2-0. In panchina, spazio per un altro nome viola, ovvero l'attuale allenatore gigliato Stefano Pioli, con il quale l'attaccante italiano condivise tante stagioni a Bologna.

Ecco la formazione completa:
Portiere: Jean-Francois Gillet.
Difensori: Federico Balzaretti; Gonzalo Rodriguez; Galante.
Centrocampisti: Antonio Candreva; David Pizarro; Borja Valero; Panagiotis Kone.
Attaccanti: Gaston Ramirez: Alberto Gilardino; Elkeson.

Allenatore: Stefano Pioli.

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