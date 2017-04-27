Diamanti: "Ho giocato due campionati nella Fiorentina ma non mi sento assolutamente un ex viola"
Ho giocato nella Florentia Viola e ho vissuto momenti bellissimi con Montella. Ma non mi sento un ex" così Diamanti al Corriere dello Sport
A cura di Redazione Labaroviola
27 aprile 2017 12:24
Alessandro Diamanti, ora al Palermo, ha parlato al Corriere dello Sport nella settimana di Palermo - Fiorentina: "Non mi sento un ex anche se ho giocato nella Florentia Viola e ho vissuto sei mesi stupendi con Montella e con i tifosi. Noi vorremmo chiudere con decenza”.