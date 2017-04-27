Diamanti: "Ho giocato due campionati nella Fiorentina ma non mi sento assolutamente un ex viola"

Ho giocato nella Florentia Viola e ho vissuto momenti bellissimi con Montella. Ma non mi sento un ex" così Diamanti al Corriere dello Sport

A cura di Redazione Labaroviola 27 aprile 2017 12:24

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