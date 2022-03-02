Diamanti non dimentica: "Montella non azzeccò un giocatore e perdemmo 0-3 contro la Juventus"

L'ex giocatore della Fiorentina Alessandro Diamanti ha ricordato l'eliminazione in Coppa Italia con la Juventus nel 2015

L'ex giocatore della Fiorentina Alessandro Diamanti che adesso gioca in Australia ha parlato della semifinale di coppa Italia contro la Juventus nel 2015. Queste le sue parole:

“Mi ricordo che l’ultimo anno in cui ero a Firenze con i viola, vincemmo 2-1 allo Juventus Stadium e poi Vincenzino al ritorno in casa non azzeccò un giocatore della formazione iniziale. A loro mancavano anche Tevez e altri quattro elementi, perdemmo 3-0 e a casa. Rosicai parecchio”.

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