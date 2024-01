Diamanti:”Se Gudmundsson va a Firenze, mi sviene il Gila, è poco fattibile”

l’ex centrocampista della Fiorentina si è espresso ai microfoni di Radio Serie A parlando dell’eventuale trasferimento di Gudmundsson dal Genoa alla Fiorentina: “La vedo poco fattibile per il tempo, il Genoa ha già venduto Dragusin in questo mercato, non credo ceda pure Gudmundsson, dato che è il suo giocatore più importante, di sicuro mi sviene il Gila, fossi la Fiorentina cercherei una punta forte, manca da troppo tempo e serve come il pane”.