Diamanti: "Non mollo mai, finalmente una vittoria"

Così Diamanti ai microfoni di premium, a fine gara:"Abbiamo fatto una grande partita, ce la meritavamo. Sono contento per me, perché non mollo mai, e per i ragazzi. Vogliamo finire nel migliore dei mo...

A cura di Redazione Labaroviola 30 aprile 2017 17:01

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