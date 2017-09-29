Diamanti: "Chiesa è molto simile a me. Lo Faso deve imparare ad ascoltare. Quando ero a Firenze..."

Ho sempre dato tutto per la Fiorentina. Pioli l'ho avuto a Bologna ed è un grande allenatore" così Alessandro Diamanti a Radio Bruno

Alessandro Diamanti ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Pioli è stato uno degli allenatori che mi ha aiutato di più nella crescita, a Bologna siamo stati bene insieme. Sa lavorare sia con i giovani che con i campioni. A Bologna giocava in maniera simile a come gioca oggi con la Fiorentina.

Federico Chiesa è forte e merita la Nazionale. Mi rivedo in lui per la grinta e la cattiveria agonistica. La sua qualità principale è che non molla mai un pallone ed ha sempre cattiveria, tutta la partita. Trovare giovani che si sacrificano è sempre più raro.

Ho conosciuto Lo Faso perchè abbiamo giocato insieme a Palermo. E' senza dubbio un grande talento, ma deve migliorare molto ascoltando i compagni e l’allenatore.

Con i tifosi viola c’è stato un bel rapporto anche se a Firenze sono stato poco. Sono arrivato senza preparazione e purtroppo non ho potuto fare il mio meglio, ma ho sempre dato tutto"