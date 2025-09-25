Diamanti: "La Fiorentina è forte e ha un grande staff: uscirà dalla crisi. Il derby sarà spettacolare"

L'ex giocatore della Fiorentina Alessandro Diamanti è stato intervistato dai canali social del club durante una visita al Viola Park.

L'ex fantasista della Fiorentina Alessandro Diamanti è stato intervistato dai canali ufficiali della società gigliata a seguito di una sua visita al Viola Park. Ecco le sue parole: "In Italia e a Firenze si sta sempre bene, sono passato a fare un saluto alla squadra."

Sulla sua carriera da allenatore: "Sta andando molto bene, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato e ora sto frequentando il corso pro a Coverciano. Per me contano moltissimo la grinta e la determinazione oltre l'aspetto tattico."

Riguardo l'avvio della Fiorentina: "Il campionato è ancora lungo, la squadra è valida, e con lo staff che ha avrà modo di uscire da questa situazione. Domenica la sfida col mio amico Gilardino sarà sicuramente spettacolare."