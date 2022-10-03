Parolo: "Le squadre hanno studiato la Fiorentina di Italiano: sanno come ferirla. Nico assenza pesante"

Anche un allenatore come Sarri ha chiesto tempo per i risultati, lo stesso va concesso ad Italiano

L' ex calciatore Marco Parolo, con un lungo passato alla Lazio, ha parlato a Radio Bruno della partita di ieri che ha visto la Fiorentina uscire sconfitta dal match contro l'Atalanta, queste le sue parole:

"La partita? L'Atalanta è molto forte uomo contro uomo e la Fiorentina ha ricevuto troppe palle spalle alla porta. La squadra di Gasperini ha cambiato modo di giocare, non concede gli spazi che lasciava nel passato e la Viola doveva essere più veloce nel recupero palla per poi ripartire e fare male.

Cosa serve? Nel secondo tempo qualche pericolo in più è stato creato, ma serve il guizzo, un vero marcatore che ti risolva le situazioni difficili.

Nico? L'argentino è fondamentale per la Fiorentina: anche fisicamente regge benissimo l'uno contro uno a differenza di Kouame e Saponara. Si è sentita la mancanza anche di Sottil. Sono giocatori che puntano gli avversari, Ikoné ieri ci è riuscito solo in un' occasione ieri.

Inizio difficile? Italiano deve capire come utilizzare Jovic per risolvere il problema del gol: la Fiorentina è stata studiata dalle altre squadre e sanno come farti male. In più aggiungiamo i tanti impegni che ha portato la Conference e i risultati sono venuti meno.

Italiano? Si tratta della prima stagione con tante partite non solo per i giocatori ma anche per lui: c'è bisogno di aspettarlo perchè ha fatto capire che si tratta di un allenatore di grandissimo livello."

ANCHE IL PRESIDENTE GIANI A DIFESA DI COMMISSO

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