Giani: "Sto con Commisso, assolutamente. Abbiamo tutto da perdere, serve inasprire le misure"

Intervenuto a Radio Sportiva, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato l'episodio di razzismo avvenuto ieri a Bergamo nei confronti del presidente della Fiorentina, Rocco Comm...

Intervenuto a Radio Sportiva, il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ha commentato l'episodio di razzismo avvenuto ieri a Bergamo nei confronti del presidente della Fiorentina, Rocco Commisso: "Sto con lui, assolutamente. Un certo tipo di tifoseria si lascia andare a queste espressioni che danno un’immagine che non ci possiamo permettere in Italia: allontaniamo così facendo dei generosi esponenti del mondo dell’economia da quello del calcio. E a rimetterci siamo solo noi. Ci vorrebbero degli strumenti di deterrenza e interdizione dalle manifestazioni sportive sempre più forti".

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