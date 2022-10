Venuti guarda Muriel, Biraghi si perde Lookman. Ecco come l’Atalanta ha fatto gol alla Fiorentina

La Fiorentina perde l’ennesima partita stagionale, questa volta però l’impressione è che sarebbe bastato veramente poco per fare punti. La squadra di Italiano ha giocato con coraggio e voglia, ha creato diverse situazioni favorevoli ma non è mai riuscita a trovare la via del gol, ancora una volta. Questo è ormai il grande limite e difetto di questa squadra.

La gara di ieri si è decisa su dettagli, come quelli che hanno portato il gol dell’Atalanta. Come mostrano le immagini Dazn, il fallo laterale che porta al gol della squadra di Gasperini, vede un Venuti che si dimentica di marcare Muriel, anzi, lo marca con lo sguardo. Biraghi che ha in marcatura Lookman, che poi segnerà perchè lasciato tutto solo al centro dell’area di rigore.

Biraghi e Venuti, gli stessi su cui il presidente Rocco Commisso ha ammonito i tifosi viola e i media, poichè troppo criticati. Il motivo di tante critiche sta nei fatti che condannano ancora una volta la Fiorentina.

In tanti oggi se la stanno prendendo con Italiano, ma la squadra viola non può essere rimproverata sul gioco e sulle idee che vengono messe in campo. Anche ieri la gara è stata aperta e si è giocato alla pari con la prima della classe per lunghi tratti della gara. Ma questo non basta, non può bastare e da questo punto di vista gli interpreti sono importanti. Sperando che giocatori fondamentali come Nico Gonzalez, Dodò e Milenkovic possano tornare presto e che uno come Jovic possa mettere in campo le sue qualità, altrimenti resta davvero difficile una stagione migliore dello scorso anno.

