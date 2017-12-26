Parolo: "Risultato giusto, a parte il tiro di Chiesa la Fiorentina non ci ha mai messo in difficoltà"
Marco Parolo ha parlato al termine della gara di coppa Italia contro la Fiorentina, vinta per 1-0 dai biancocelesti: "Mi sembra un risultato giusto, anche perché la Fiorentina non è riuscita a renders...
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2017 22:51
Marco Parolo ha parlato al termine della gara di coppa Italia contro la Fiorentina, vinta per 1-0 dai biancocelesti: "Mi sembra un risultato giusto, anche perché la Fiorentina non è riuscita a rendersi pericolosa. Non hanno praticamente mai tirato in porta, a parte la conclusione di Chiesa. Ora noi dobbiamo continuare a vincere, per crescere ancora. Inter o Milan? Non cambia molto per noi, dobbiamo dare sempre il massimo".