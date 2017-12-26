Parolo: "Risultato giusto, a parte il tiro di Chiesa la Fiorentina non ci ha mai messo in difficoltà"

Marco Parolo ha parlato al termine della gara di coppa Italia contro la Fiorentina, vinta per 1-0 dai biancocelesti: "Mi sembra un risultato giusto, anche perché la Fiorentina non è riuscita a renders...

A cura di Redazione Labaroviola 26 dicembre 2017 22:51

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