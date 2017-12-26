Labaro Viola

Parolo: "Risultato giusto, a parte il tiro di Chiesa la Fiorentina non ci ha mai messo in difficoltà"

Marco Parolo ha parlato al termine della gara di coppa Italia contro la Fiorentina, vinta per 1-0 dai biancocelesti: "Mi sembra un risultato giusto, anche perché la Fiorentina non è riuscita a renders...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2017 22:51
Parolo: "Risultato giusto, a parte il tiro di Chiesa la Fiorentina non ci ha mai messo in difficoltà" -
News
Fiorentina
Chiesa
Parolo
Condividi

Marco Parolo ha parlato al termine della gara di coppa Italia contro la Fiorentina, vinta per 1-0 dai biancocelesti: "Mi sembra un risultato giusto, anche perché la Fiorentina non è riuscita a rendersi pericolosa. Non hanno praticamente mai tirato in porta, a parte la conclusione di Chiesa. Ora noi dobbiamo continuare a vincere, per crescere ancora. Inter o Milan? Non cambia molto per noi, dobbiamo dare sempre il massimo".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok