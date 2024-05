Parolo sicuro: “Il Verona batterà la Fiorentina perchè i viola sono distratti dalla Conference”

Negli studi di Dazn, nella trasmissione Tutti Bravi dal Divano, i 4 ex calciatori Matri, Behrami, Parolo e Montolivo, hanno parlato delle partite in programma in questo weekend di serie A tra cui Verona-Fiorentina, queste parole di Parolo sulla gara: ”Dico pareggio domani per l’Hellas, anzi no, il Verona batterà la Fiorentina perché è distratta dalla Conference che è l’obiettivo principale”. Behrami poi aggiunge: “Atalanta e Fiorentina andranno in finale di Conference League” concorde Montolivo con l’ex compagno di squadra in viola: “Si si”

