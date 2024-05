Di Marzio rivela: “A breve incontro tra il Napoli e Italiano. Conte rimane indietro e in stand-by”

Il Napoli continua a lavorare per quello che sarà l’allenatore della prossima stagione. Resta tra i favoriti Stefano Pioli, mentre ci sarà presto un incontro con Vincenzo Italiano. Resta in standby, per il momento, Antonio Conte. Quest’ultimo ha comunque dato la sua disponibilità al club di De Laurentiis e ha chiesto un triennale da 9 milioni circa a stagione. Oltre a questi, si aspetta di capire se Gasperini rinnoverà con l’Atalanta o se preferirà una nuova avventura. Lo scrive Gianluca Di Marzio sul suo sito.

I NUMERI DICONO CHE ITALIANO SUBISCE MOLTI MENO GOL RISPETTO AD AQUILANI