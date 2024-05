Idee simili, numeri diversi: Italiano quinta miglior difesa in A, Aquilani quart’ultima in B

Nel corso della conferenza stampa tenuta in vista della sfida di domani all’Arena Garibaldi contro il Sud Tirol, il tecnico nerazzurro, tra i maggiori indiziati per raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina, ha risposto anche ad una domanda sui motivi per i quali la sua squadra ha preso ben 50 gol, quarta peggior difesa del torneo al pari della Ternana terz’ultima:

“La colpa è il modo in cui abbiamo difeso, è soprattutto colpa mia. Aggredendo alto si rischia di avere gli uno contro uno dietro. Dei 50 gol subiti ce ne sono stati anche alcuni figli di errori evitabili. Però la fase difensiva è un aspetto che parte soprattutto dalla gestione della palla e da quello che io chiedo. Ci difendiamo in maniera diversa rispetto a quanto eravate abituati a vedere”

Parole che suoneranno sicuramente come campanello d’allarme per i tifosi viola, spesso molto critici per i modo difendere della Fiorentina di Italiano, nonostante numeri alla mano risulti la quinta miglior difesa della Serie A.

