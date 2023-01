Parolo: “Torreira fondamentale per Italiano, Montolivo mi ha detto che giocare a Firenze non è facile”

Marco Parolo, ex giocatore della Lazio e adesso opinionista su Dazn, ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina, queste le sue parole:

“La Fiorentina ha perso Torreira che era fondamentale per Italiano per caratteristiche, è mancata la sinergia con la società sul mercato, giocare ogni 3 giorni non aiuta e toglie tanti punti. Poi quando le cose non vanno bene a Firenze, Montolivo, Behrami e Matri mi hanno detto che giocare in questo condizioni non è facile, magari lo stadio non è pieno, non c’è entusiasmo. Per giocare contro la Lazio devi essere preciso e non devo fare errori, la Fiorentina ha bisogno di gente che faccia le due fasi e anche di quella qualità che è mancata fino ad ora

Molto spesso manca la voglia di farsi vedere, il movimento senza palla, in questo modo servono più tocchi quando si ha la palla, questo denota anche mancanza di sinergia tra i compagni. La Fiorentina ha pochi gol nelle caratteristiche dei giocatori, Jovic ha segnato solo al Francoforte, poi Ikonè e Kouamé non hanno mai segnato tanto. Mancano i gol di Vlahovic, sono quelli i 12 gol in meno”

