Pedullà annuncia: “La Fiorentina ha riaperto la pista Brekalo. Contatti importanti nelle ultime ore”

Josip Brekalo è una situazione ancora da chiarire. Ma la Fiorentina ha mosso passi importanti nelle ultime ore per l’esterno offensivo classe 1998 in scadenza con il Wolfsburg. In Italia ci ha provato anche l’Udinese, ancora interessate, esattamente come avevano mosso passi importanti in passato Monza e Bologna. All’estero soprattutto la Dinamo Zagabria ha cercato di sbloccare e spera ancora, ma i contatti con la Fiorentina possono ulteriormente cambiare le carte in tavola. Lo scrive Alfredo Pedullà