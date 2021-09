Mourinho, frecciata a Parolo: “Complimenti per la vittoria”. La risposta: “Non sono di parte”

Intervenuto a Dazn nel post gara del derby perso contro la Lazio, Josè Mourinho, dopo aver sentito la domanda di Marco Parolo, opinionista a Dazn ed ex giocatore della Lazio, ha pronunciato queste parole: “Ciao Marco, complimenti a te per la vostra vittoria”. Parolo ha poi risposto cosi a Mourinho: “Io non sono di parte, nè di qua nè di la. Normale che il mio passato c’è ma io dico quello che vedo in campo, penso che quello che ha detto lei sulla partita sia stata una disamina perfetta. Una gara che poteva finire in tutti i modi”. Mourinho replica e chiude: “Quello che ti ho detto è stato in maniera sincera e onesta, non ero sarcastico, lo dico davvero”

