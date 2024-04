Longhi: “Per Italiano è il momento di fare il salto in una squadra con maggiori ambizioni”

A poche ore dalla semifinale di Conference League con il Club Brugge il giornalista radiotelevisivo Bruno Longhi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana:

“La Conference League, dopo la vittoria della Roma 2 anni fa, ha guadagnato molto valore. Vincerla rappresenterebbe un successo importante. Riuscire poi ad ottenere un trofeo europeo, aiuterebbe in previsione futura a migliorare la squadra. Il Club Brugge è una squadra che gioca molto bene. Penso comunque lascerà il pallino del gioco alla Fiorentina per poi ripartire in contropiede. Andare di nuovo in finale alzerebbe nettamente il morale dopo il deludente campionato. Per quanto riguarda il caso Italiano, secondo me è giusto cambiare quando entrambe le parti sono in comune accordo. Italiano negli ultimi anni ha dimostrato di saper allenare. Adesso per lui è arrivato il momento di fare il salto di qualità in una squadra con maggiori ambizioni”.

Cuadrado balla al coro “Chi non salta bianconero è”, petizione dei tifosi juventini contro di lui